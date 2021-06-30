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الجزائر
تعرض الأشخاص إلى أمراض خطيرة

تحذيرات من أجهزة إشعاعية خطيرة بالعيادات الخاصة

طارق. م
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تحذيرات من أجهزة إشعاعية خطيرة بالعيادات الخاصة
أرشيف

حذرت مديرية الصحة والسكان بولاية خنشلة، أصحاب العيادات الخاصة في مختلف التخصصات الطبية بالولاية، من التلاعب بصحة المواطن وسلامته، جراء التجاوزات التي سجلت من قبل فرق التفتيش، التابعة لمديرية الصحة، إثر الخرجات الفجائية التي قامت بها، أين وقفت على وجود أجهزة وعتاد تقني إشعاعي، جرى تركيبه من دون الحصول على ترخيص، أو حيازة محاضر المطابقة من محافظة الطاقة الذرية، وهو ما يعرض الوافدين على العيادات الخاصة، إلى أمراض خطيرة.

وطالبت مديرية الصحة أصحاب العيادات المعنية بالتقرب الفوري، من مصالحها، من أجل تسوية وضعية تلك الأجهزة من الجانب التقني والإداري، وهددت المخالفين باتخاذ إجراءات ردعية ضدهم قد تصل إلى المتابعة القضائية، والغلق الإداري لعياداتهم.

وأصدرت مديرية الصحة للولاية، إعلانا، تحوز “الشروق” نسخة منه، وجهته، إلى الممارسين الطبيين الأخصائيين والعامين، ذكرت فيه بمضامين قانون الصحة، لاسيما المواد المتعلقة بحماية الصحة العمومية للمواطنين وممتهني الصحة. وجاء في الوثيقة “إن أي نشاط طبي، مهما كان نوعه، خارج مقرر الاعتماد المسلّم من طرف السلطات الصحية، يستلزم استصدار ترخيص لممارسته”، وأضافت المديرية: “لاحظنا من خلال الخرجات التفتيشية لمصالحنا، قيام بعض أصحاب العيادات الطبية بتركيب تجهيزات تقنية، ذات مصادر إشعاعية مضرة بالصحة، من دون ترخيص، ودون حيازة محاضر المطابقة من الهيئات الوطنية المختصة (محافظة الطاقة الذرية)، مما يتطلب من المعنيين التقرب من هذه المؤسسات، لإجراء المعاينات اللازمة، خاصة تجهيزات الأشعة السينية، تطبيقا لقواعد الممارسة السليمة، والتأمين الخاص بالعمل الصحي”. ونبّهت الوثيقة، إلى أن كل مخالفة يتم اكتشافها، “ستتبع بإجراءات قانونية، طبقا للتشريع الساري العمل به”.

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