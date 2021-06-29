تحذيرات من أوراق نقدية مزورة في أسواق المواشي

تحيين السجلات الخاصة بالموالين وقائمة سارقي الأغنام

وجهت الأجهزة الأمنية، تعليمات بتشديد الرقابة على أسواق الماشية لتفادي وقوع المواطنين والموالين ضحايا شبكات تزوير العملة التي تكثف نشاطها قبيل عيد الأضحى المبارك وتحاول تمرير الأوراق النقدية المزورة خاصة من فئة 1000 و2000 دينار، حيث تقوم بترويجها بطريقة تقليدية أي في أسواق الماشية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبيل عيد الأضحى.

مع عودة أسواق الماشية بعد غلقها العام الماضي بسبب وباء كورونا وتزامنا مع عيد الأضحى القادم، استنفرت مصالح الدرك والشرطة أعوانها لتفكيك والإطاحة بشبكات تزوير النقود، التي تكثف من نشاطها بأسواق الماشية بسبب سرعة عمليات البيع والشراء واتساع رقعة استعمال الوسائل التقنية والرقمية كالإعلام الآلي وأجهزة النسخ “السكانير”، ومختلف الأجهزة المستعملة في التزوير، حيث يعمد المجرمون إلى تزوير العملة الوطنية، والعملات الأجنبية الأكثر تداولا في المصارف العالمية، والمبادلات التجارية.

وأكدت قيادتا الدرك والشرطة على ضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الدوريات مع التفتيش الدقيق في الحواجز الأمنية المؤدية إلى أسواق ونقاط بيع الماشية، مع اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لترصد المزورين، الذين هم أساسا محل بحث باعتبار أنهم يستغلون جهل الموالين لعدم تمكنهم من التفريق بين الورقة الحقيقية والمزورة، خاصة إذا كان المبلغ كبيرا.

وحسب مصادر “الشروق”، فقد شرعت مختلف وحدات وتشكيلات الدرك، في تحيين البطاقية الوطنية الخاصة بالموالين ومربي الماشية والمزارعين، كما تم تحيين ألبوم الصور الخاص بالأشخاص المتورطين في عمليات السرقة وتوزيعها عبر وحدات الدرك، مع تعزيز الرقابة على ناقلي الماشية على مستوى الطرقات عن طريق سجلات خاصة وضعت في كل الحواجز الأمنية.