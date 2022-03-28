تحذيرات من إعلانات مشبوهة لرحلات العمرة بعنابة

المديرية الوصية تدعو الوكالات إلى سحب موادها الإشهارية

دعت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية عنابة، وكالات السفر والسياحة إلى سحب جميع الإعلانات والإشهارات التسويقية المتعقلة ببيع منتج العمرة، إلى غاية الانتقاء والنشر الرسمي للقائمة النهائية للوكالات المعنية المعتمدة والمرخّص لها بتنظيم رحلات العمرة، من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، وكذا انتظار الصدور الرسمي لبرنامج شركة الخطوط الجوية الجزائرية وباقي الشركات التي ستنقل المعتمرين إلى البقاع المقدسّة، بعد رفع الحظر الصحي والتوجيهات الصادرة من السلطات العليا للبلاد والقاضية بفتح التسجيلات لأداء مناسك العمرة تزامنا مع أيام شهر رمضان المعظّم.

وكانت مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالولاية، قد دعت قبل أيام المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في التسجيلات لدى وكالات السفر، وعدم دفع التسبيقات المالية قبل إمضاء عقد السفر الذي يضمن حقوق وواجبات كل المتعاقدين. وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت قبل أيام السماح بأداء مناسك العمرة بعد التراجع المسجّل في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي حرمت المسلمين من مختلف دول العالم من زيارة البقاع المقدسّة وأداء مناسك العمرة والحج على مدار موسمين كاملين، بعد تفشي وباء كورونا، فرض الحظر الصحي عبر العديد من الدول، من بينها السعودية، وما صاحب ذلك من إجراءات وقائية، داخل المساجد وفرض التباعد الجسدي بين المصلين، وغيرها.

وبمجرد أن أعلنت السلطات قبل أيام السماح بأداء مناسك العمرة تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظّم، حتى سارعت العديد من وكالات السفر والسياحة إلى نشر إعلانات إشهارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا، حول تنظيم رحلات باتجاه البقاع المقدسّة، وبداية التسجيلات، ومن دون انتظار صدور القائمة النهائية للوكالات المعنية بتلك الرحلات من طرف ديوان الحج والعمرة، وكذا عدم انتظار برنامج شركة الخطوط الجوية الجزائرية.