تحذيرات من التداوي العشوائي بالمضادات الحيوية وبقايا الأدوية

تزامنا مع دخول موسم البرد وانتشار عدوى الزكام

تتوالى التحذيرات من الطبابة الذاتية، واستهلاك الأدوية من دون رأي الطبيب، تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بشأن المضادات الحيوية، أين يلجأ الكثير من الأشخاص وبالخصوص الأولياء لاستعمال بقايا الدواء الموجودة بالمنزل وبالخصوص المضادات الحيوية للعلاج العشوائي ضد حالات الزكام وبالخصوص الموسمي الذي ينتشر مع بداية فصل الشتاء، وهو ما يشكل خطرا وقد ينعكس سلبا بعواقب غير محمودة على صحة المستعمل.

وفي السياق، نبّه الدكتور قارة مصطفى خالد، طبيب عام بقسنطينة، في اتصاله بالشروق، إلى أن لجوء العديد من المرضى أو ذويهم لاستعمال بقايا الدواء الموجودة في المنزل وبخاصة المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد الموسمية والزكام خطأ كبير وفادح، كون الطبيب وحده من يمكنه تحديد ما إن كان الأمر يتعلق بزكام أو التهاب للوزتين أو حساسية أو مرض آخر.

موضحا في السياق أن الأمراض الفيروسية غالبا لا تعالج بالمضادات الحيوية وبالخصوص في بدايتها، وكذلك في حالات معينة يكون الطبيب فيها الوحيد من يقدّر ذلك، فالالتهابات البكترية التنفسية حسب الدكتور قارة مصطفى لا تعالج كلها بالأموكسيسيلين كما هو شائع، فهنالك أنواع من البكتيريا تحتاج مضادا حيويا خاصا وبعينه دون آخر. وذكر الدكتور قارة أن العلاج بالمضادات الحيوية دون استشارة الطبيب وتتبع تعليماته، يعرض المصاب إلى طفرات خطيرة تنجم عنها بكتيريا مقاومة يصعب علاجها، كما يمكن أن تؤدي لخطر الحساسية تجاه المضاد نفسه وبالتالي تعرض المريض لمضاعفات، ومثال ذلك قد يخفي تطورا مرضيا وبالخصوص لدى الأطفال في حالة التهاب السحايا الذي قد يؤدي للوفاة، وفي حالات أخرى قد يؤدي لتطور أمراض قلبية خطيرة. ولا يخلو أي بيت في الجزائر من بقايا الدواء، الذي يدخر لاستعماله عشوائيا وبنسبة كبرى من طرف الأولياء لأطفالهم دون مراجعة الطبيب، وفي أحسن الحالات يتم مراجعة تاريخ انتهاء الصلاحية دون مراعاة لتاريخ فتح الزجاجة إذا كان الدواء سائلا، وهو ما قد يعرض المصاب لمضاعفات صحية جد خطيرة.