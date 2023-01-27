تحذيرات من التوجّه نحو المرتفعات الثلجية ومنع التنقل للشريعة

مسالك مغلقة ومواطنون عالقون وحوداث مرور يومية

أعلنت خلية المتابعة بقيادة الدرك الوطني، يوم الجمعة، عن غلق الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي البليدة والشريعة تماما بسبب تراكم الثلوج.

وحذّرت المصالح ذاتها جميع المواطنين الراغبين في التنقل إلى المرتفعات الثلجية من الأمر، لما يشكله من خطورة على حياتهم وصعوبة التدخلات لإنقاذهم.

وورد في بيان للخلية: “يمنع منعا باتا التوجه إلى هذه المنطقة السياحة لوجود اكتظاظ مروري بهذا “الطريق الضيق”.

ودعت المصلحة المواطنين العالقين للاتصال بالخلية على رقم 023287037 أو التواصل معها على صفحة “طريقي” الفيسبوكية للدرك الوطني.

وفي سياق ذي صلة، ذكّرت مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية جميع المواطنين بضرورة التزام بيوتهم لسلامتهم وسلامة عائلاتهم وتجنب التنقل إلى المرتفعات المعروفة بالسياحة الثلجية، وهذا لتجنب المخاطر من جهة وحتى يتسنى لوحداتها رفقة المصالح المعنية من أشغال عمومية ومصالح بلدية فتح المسالك المؤدية إلى هذه المناطق التي يتواجد أغلبها في حالة غلق بسبب صعوبة السير.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور عديدة لطرقات ولائية ووطنية مغلقة وزلجة مع إرفاقها بتحذيرات للمواطنين بالتريث في السياحة حفظا وصونا للأرواح وتسهيلا لمهام فرق التدخل المختلفة، خاصة مع ما يسجل يوميا من حالات عالقة في تلك المرتفعات.

إخواني السائقين.. حافظوا على أنفسكم وعلى سلامة الراكبين معكم ومستعملي الطريق تأنوا، لا محالة إنكم تصلون سالمين معافين.. تجاوزا هذه المرحلة الشتوية الخاصة والصعبة التي تتخللها ثلوج وأمطار وجليد وضباب طرق مغلقة وصعبة السير وطرق زلجة ورؤية ضعيفة.. تجنبوا المناورات الخطيرة والتجاوزات اللاعقلانية، تذكّروا أن عائلاتكم وأبناءكم في انتظار عودتكم بصحة وعافية، فلا تحرموهم من رؤيتكم”.

وتأتي هذه المنشورات تزامنا وتحذيرات مماثلة لنشرية خاصة للأرصاد الجوية من استمرار تساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر بسمك يتراوح بين 10 و15سم إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، تسمسيلت، الأغواط، الجلفة، المدية، عين الدفلى، البليدة. بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، باتنة، خنشلة، وتبسة.