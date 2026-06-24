تحذيرات من الملاعق البلاستيكية في المقاهي ومحلات المثلجات

حماية المستهلك تدعو إلى تشديد الرقابة

حذر مختصون من الاستعمال الواسع للملاعق البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في تقديم المثلجات، وتحريك المشروبات الساخنة، قبل التأكد من مطابقة هذه المنتجات للمعايير الصحية والتقنية المعمول بها، خاصة في ظل ارتفاع نسبة المخاطر الصحية المتعلقة بجودة المواد البلاستيكية المتداولة في الأسواق ومصدر تصنيعها. وهذا الانتشار، يستدعي تعزيز الرقابة النوعية وعدم الاكتفاء بالرقابة التجارية التقليدية، بالنظر إلى ارتباط هذه المُنتجات مباشرة بالصّحة العمومية.

يجهل الكثير من المستهلكين، المعايير التي يجب أن تتوفر في الأدوات البلاستيكية المخصصة للاستعمال الغذائي، وهو ما يجعلهم غير قادرين على التمييز بين المنتجات المطابقة وتلك التي قد تشكل خطرا عند استخدامها مع الأغذية أو المشروبات الساخنة، خاصة إذا كانت مصنوعة من مواد رديئة الجودة أو غير مخصصة لهذا الغرض.

وفي السياق، دعت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” مصالح مديريات التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبر مختلف ولايات الوطن إلى تكثيف عمليات الرقابة والمتابعة الميدانية للملاعق البلاستيكية والأدوات المماثلة المستعملة يوميا في المقاهي ومحلات بيع المثلجات والمشروبات الساخنة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات الملامسة للمواد الغذائية.

خطرُ انتقال مركبات ضارة إلى الأغذية أو المشروبات

وأوضحت “حمايتك”، أن الأدوات المخصصة لملامسة الأغذية والمشروبات يجب أن تخضع لشروط دقيقة تتعلق بتركيبتها الكيميائية ومدى مقاومتها للحرارة وعدم تفاعلها مع المواد الغذائية، مشيرة إلى أن استعمال منتجات غير مطابقة قد يؤدي إلى انتقال بعض المركبات الضارة إلى الأغذية أو المشروبات، وهو ما قد يشكل خطرا محتملا على صحة المستهلكين، لاسيما الأطفال الذين يعدون من أكثر الفئات استهلاكا للمثلجات والمنتجات المقدمة بهذه الأدوات.

كما طالبت المنظمة أعوان الرقابة التابعين لمديريات التجارة بتكثيف الخرجات الميدانية نحو المقاهي ومحلات بيع المثلجات والمشروبات الساخنة، مع التركيز على التحقق من مصدر هذه المنتجات والوثائق المتعلقة بمطابقتها للمعايير القانونية المعتمدة، فضلا عن مراقبة ظروف تخزينها وتسويقها واستعمالها.

وبالمقابل، شددت المنظمة على أهمية التأكد من احترام المنتجين والمستوردين والموزعين للضوابط الخاصة بالمواد الموجهة لملامسة الأغذية، معتبرة أن الوقاية تبقى السبيل الأمثل لتفادي أي مخاطر صحية محتملة قد تنتج عن تداول مواد مجهولة المصدر أو غير خاضعة للرقابة الكافية.

مؤكدة أن حماية صحة المواطن “مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين، من هيئات الرقابة والمنتجين والتجار، إلى جانب المستهلك نفسه الذي يبقى مطالبا بالتبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها المساس بسلامته الصحية”.

وشدّدت على ضرورة مواصلة الرقابة الاستباقية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل منتج غير مطابق للمواصفات المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العمومية، معتبرة أن سلامة المواد المستعملة في تحضير وتقديم الأغذية التزام دائم يهدف إلى تعزيز الثقة في السوق الوطنية وترسيخ ثقافة استهلاكية قائمة على الجودة والأمان.