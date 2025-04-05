تحذيرات من تكرار سيناريو “الاثنين الأسود” بسبب الرسوم الأمريكية

حذّر رجل الأعمال الأمريكي، جيم كريمر، من استيقاض العالم على “يوم اثنين أسود” مشابه لذاك الذي حدث يوم 19 أكتوبر 1987، إذا ما أبقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على حالها.

وفي سلسلة منشورات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قال كريمر “إذا لم يفعل الرئيس ترامب شيئاً، وإذا ردّت أوروبا على الرسوم الجمركية الأميركية فسنشهد ارتفاعاً في احتمالات تكرار سيناريو أكتوبر 1987”.

الاثنين الأسود هو الاسم المرتبط بالانهيار المفاجئ الحاد للأسواق العالمية، إذ تعرضت أكبر 23 سوقاً مالية في العالم لسقوط حاد جداً بقيمة الأسهم الخاصة بها، حيث سجّلت 8 أسواق هبوطا بين 20 في المئة و30 في المئة، و3 أسواق هوت بين 30 في المئة و40 في المئة و3 أسواق سقطت بأكثر من 40 في المئة.

وفي خضم الرسوم الجمركية الجديد، شهدت وول ستريت خسائر ضخمة بلغت 5400 مليار دولار خلال يومين فقط بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العديد من دول العالم.