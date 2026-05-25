تحذيرات من حوادث خطيرة بسبب معدات الذبح

القفازات والنظارات لتفادي تطاير الشظايا وانزلاق السكاكين

دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة تزامنا مع تحضيرات عيد الأضحى المبارك، لتفادي مختلف الحوادث المنزلية المتكررة، خاصة الحرائق والجروح البليغة الناجمة عن سوء استعمال السكاكين والسواطير وأجهزة الطهي.

وأكدت ذات المصالح، على أهمية اتخاذ احتياطات السلامة في أثناء عملية شحذ السكاكين والسواطير، من خلال ارتداء القفازات الواقية والنظارات الخاصة بالحماية، تفاديا للإصابات التي قد تنتج عن تطاير الشظايا المعدنية أو الانزلاق في أثناء الاستعمال.

كما شددت على ضرورة عدم ترك السكاكين والأدوات الحادة على الأرض أو في أماكن يسهل وصول الأطفال إليها، حماية لهم من الحوادث المنزلية الخطيرة التي تسجل بكثرة خلال أيام العيد.

وفي السياق ذاته، أوصت الحماية المدنية بضرورة مراقبة صلاحية منظم الغاز وأنابيب التوصيل الخاصة بأجهزة الطهي، والتأكد من سلامتها قبل الاستعمال، مع عدم ترك المشاعل أو أجهزة الطهي التقليدية، على غرار”الطابونة”، مشتعلة دون مراقبة، مع الحرص على إبعادها عن الأطفال والمواد القابلة للاشتعال.

وحذّر ذات المصدر، من السماح للأطفال بالاقتراب من مصادر النار أو استعمال الولاعات وأعواد الثقاب، لما قد يتسبب فيه ذلك من اندلاع حرائق وحوادث منزلية خطيرة.

كما دعت المواطنين إلى التخلص من النفايات ومخلفات الأضاحي بطريقة آمنة، عبر وضعها داخل أكياس محكمة الغلق ورميها في الأماكن المخصصة لذلك، حفاظا على الصحة العمومية والبيئة.

ومن جهة أخرى، نبهت الحماية المدنية إلى خطورة القيام بعمليات الشواء داخل الغابات أو بالقرب منها، داعية إلى تهيئة أماكن آمنة ومخصصة لهذا النشاط لتفادي اندلاع حرائق الغابات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وبخصوص السلامة المرورية، أكدت المديرية العامة للحماية المدنية على ضرورة احترام قواعد السير، من خلال تفادي السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة، واحترام مسافة الأمان، مع أخذ قسط كافٍ من الراحة عند الشعور بالتعب أو النعاس، وعدم مواصلة السياقة لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة من دون توقف.