“تحذيري الأخير!”.. ترامب يهدد حماس ويتحدث عن اتفاق وشيك

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة قد يكون وشيكًا، موجها كلامه لحركة حماس بلغة حادة، قال فيها إنه يحذرها “للمرة الأخيرة”.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب، في حديثه للصحفيين في واشنطن عقب رحلة قصيرة إلى نيويورك، أنه كان يناقش القضية على متن الطائرة، مؤكدًا العمل على حل “قد يكون جيدًا جدًا”، لكنه رفض الخوض في التفاصيل، واكتفى بالقول: “ستسمعون عنه قريبًا جدًا. نحن نحاول إنهاء هذا الأمر، واستعادة الرهائن”.

وكان الرئيس الأميركي قد وجّه تحذيرًا للحركة الفلسطينية لقبول المقترح، دون ذكر تفاصيله، وكتب على منصة “تروث سوشال”: “الإسرائيليون وافقوا على شروطي، وحان الوقت لحماس أن توافق أيضًا. لقد حذرت حماس من العواقب إذا لم تقبل، وهذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر!”

من جهتها، نفى الكيان الصهيوني، بشكل غير مباشر، ما أعلنه ترامب بالموافقة على المبادئ التي طرحها، رغم أن مكتب رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال في بيان قبل الإعلان إن تل أبيب “تدرس بجدية” مقترحاً جديداً تقدم به ترامب لصفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، منها هيئة البث العبري (كان)، اليوم الاثنين، عن محيط نتنياهو قولهم إنهم فقط “يدرسون بجدية كبيرة اقتراح الرئيس ترامب ويبدو أن حماس ستواصل رفضها”.

بالمقابل، تحدّث موقع واينت العبري عن وجود “ضمانات مهمّة” لحماس.

ولم ترفض حماس في ردها الرسمي، مساء الأحد، المقترح الجديد للصفقة الذي قدّمه الرئيس الأميركي، إلا أن موقع واينت العبري نقل تقديرات بأن حماس ستطرح مطلباً يعارضه الكيان الصيهوني بشدة.

وتشير التقديرات التي نقلها الموقع أيضاً إلى أنه إذا كان المقترح ينص فعلاً على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الصهاينة، فإن حماس ستطالب خلال المفاوضات بانسحاب كامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة بالتزامن مع عملية الإفراج، وهو مطلب يعارضه الكيان الصهيوني بشدة حتى الآن.

مفاوضات “معمّقة” وتحذير برد قاسٍ.. ترامب يُهدد حماس

والجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ مفاوضات “عميقة” تجرى مع حركة حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن، مهدداً الحركة بحدوث “أمر سيئ” في حال عدم تجاوبها.

وقال ترامب، الجمعة، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: “نحن في مفاوضات عميقة للغاية مع حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن”، مضيفاً: “إذا لم يطلقوا سراح الرهائن فسيكون الأمر مروعا”.

وأضاف “قلنا لهم اتركوهم جميعاً. أطلقوا سراحهم جميعاً الآن. وستحدث معهم أمور أفضل بكثير، لكن إذا لم تطلقوا سراحهم جميعاً، فسيكون الوضع صعباً ومروعا”.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: “إن بعض مطالب حماس جيدة.” ولم يخض ترامب في مزيد من التفاصيل.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال مقتل المزيد من الرهائن المحتجزين في غزة، مُقدمًا أرقامًا مختلفة.

وقال ترامب “قد يكون بعضهم قد مات مؤخرًا، حسب ما سمعت. آمل ألا يكون هذا صحيحًا، ولكن هناك أكثر من 30 جثة في هذه المفاوضات.”

وفي 3 سبتمبر الجاري قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنها ستفرج عن جميع الرهائن ضمن صفقة شاملة، مشيرة إلى أنها تنتظر رد الاحتلال الصهيوني على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 أوت الماضي، ووافقت عليه الفصائل الفلسطينية.