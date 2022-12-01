تحذير أمني من “ثغرة عالية الخطورة” في متصفح غوغل كروم

أصدر المركز السعودي للأمن السيبراني يوم الخميس، تحذيرًا من ثغرة أمنية “عالية الخطورة” في متصفح “غوغل كروم”. على أنظمة أندرويد وويندوز وماك ولينوكس.

وأوصى التحذير بتثبيت التحديثات التي أطلقها عملاق البحث الأمريكي غوغل، لمعالجة عدد من الثغرات في المتصفح الأكثر استخداما في العالم.

وقالت المركز السعودي في موقعه الإلكتروني، أن الثغرات قد تسمح لمهاجمين باستغلالها في تنفيذ برمجيات خبيثة.

كما تهدّد الثغرة بحدوث أعطال في الذاكرة، أو تنفيذ هجمة حجب الخدمة (DOS ATACK)، يضيف نفس المصدر.