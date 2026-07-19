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الجزائر

تحذير خاص.. موجة حر قياسية تصل إلى 49° في هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تحذير خاص.. موجة حر قياسية تصل إلى 49° في هذه الولايات
ح.م
موجة حر قياسية

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من موجة حر قياسية تصل لـ 49 درجة على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تحذير للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثالث باللون الأحمر على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر التي تصل أو تتجاوز 48 درجة من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الأحد إلى غاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم هي: سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية، من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر، التي تتراوح درجاتها بين 39 و49 درجة مئوية، خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، هي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجلفة، المسيلة، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، قالمة، عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، ورقلة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.

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