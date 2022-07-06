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رياضة

تحذير دولي من الانتقال إلى البطولة الجزائرية وستّة دوريات أخرى عبر العالم

علي بهلولي
  • 2010
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تحذير دولي من الانتقال إلى البطولة الجزائرية وستّة دوريات أخرى عبر العالم

حذّرت النقابة الدولية للاعبين المحترفين، الأربعاء، الكرويين في أرجاء المعمورة من الانتقال إلى البطولة الجزائرية، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقع مقرّ النقابة الدولية للاعبين المحترفين (فيفبرو) في هولندا، ويرأسها المهاجم الدولي الإسباني السابق والمعتزل دافيد أغانزو.

وشمل قرار هذه الهيئة (فيفبرو) أيضا ست بطولات أخرى، تنتمي إلى: السعودية وليبيا وتركيا واليونان ورومانيا والصين. وأشارت إلى أن الأمر في اليونان يتعلّق بِدوري الدرجة الثانية.

وجاء تفسير النقابة الدولية للاعبين المحترفين (فيفبرو) لِتحذيرها، على النّحو التالي:

الجزائر والسعودية والصين: مُشكل عدم دفع الأندية لِأجور اللاعبين.

رومانيا وتركيا: التماطل في تسديد الأندية لِرواتب لاعبيها.

اليونان: الأندية تُعاني من ديون، ولا تفي بِالتزاماتها المالية تجاه لاعبيها. وفي السنتَين الماضيتَين شكّل هذا البلد النسبة الأكبر عبر العالم بِخصوص مَن يلجأ لاعبوه الأجانب إلى صندوق “الفيفا”، للاستفادة من أجورهم.

ليبيا: يرفض مسؤولو الأندية دفع الوثائق الإدارية للاعبين الأجانب، عندما يُصرّون على مغادرة البلد.

وبدأت الأندية الجزائرية هذه الأيّام في انتداب اللاعبين الجدد، استعدادا للموسم الكروي المقبل. فمثلا استقدمت مولودية الجزائر المهاجم الدولي النيجيري فيكتور مباوما.

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