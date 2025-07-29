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الجزائر

تحذير: رياح قوية وأمواج خطيرة عبر هذه السواحل

محمد فاسي
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تحذير: رياح قوية وأمواج خطيرة عبر هذه السواحل
أمواج خطيرة
أرشيف

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من رياح قوية وأمواج خطيرة على بعض السواحل من الوطن.

وحسب تحذير للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن السواحل المعنية بالرياح العاتية هي: بوهارون، تنس، مستغانم وأرزيو.

وحسب تنبيه آخر من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة فإن السواحل المعنية بالأمواج الخطيرة هي: القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران وبني صاف.


تنبيه: موجة حر ورياح وزوابع رملية على 8 ولايات

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من موجة حر ورياح متبوعة بزوابع ورعود على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر من الساعة السادسة صباحًا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء هي: تيندوف، أدرار وبرج باجي مختار.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بنشاط الخلايا الرعدية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من اليوم الثلاثاء هي ولاية عين قزام.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الرياح القوية ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف وغيليزان من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.

أما بخصوص الزوابع الرملية، فقد أشار الديوان أنها ستجتاح ولايتي: عين قزام وبرج باجي مختار من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 12 زوالا من اليوم الثلاثاء.

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