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تحذير لمستخدمي “غوغل كروم”.. ثغرات أمنية خطيرة!

الشروق أونلاين
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تحذير لمستخدمي “غوغل كروم”.. ثغرات أمنية خطيرة!
أرشيف
تعبيرية

حذّرت شركة “غوغل”، مستخدمي المتصفح “غوغل كروم”، من ثغرات أمنية خطيرة، بعد تعرّض الموقع للاختراق.

وحسب ما نقلته “دايلي ميل”، فقد كشف عملاق محرّكات البحث عن 30 ثغرة أمنية جديدة في متصفحه الشهير “كروم”.

كما أشارت الشركة إلى أنها تعكف على إصدار تحديث جديد للمتصفّح في الأيام المقبلة لمعالجة هذه الثغرات الأمنية.

وتمسّ الثغرات المكتشفة مستعملي المتصفّح على أنظمة “ويندوز”، و”ماك أو أس”، و”لينكس”.

ولم تكشف “غوغل” تفاصيل أخرى حول طبيعة الاختراق الذي تعرّض له “كروم”، ولا الجهة التي تقف خلفه.

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