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تحذير لمستخدمي “واتساب”.. هذا الرابط قد يعطل التطبيق

الشروق أونلاين
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تحذير لمستخدمي “واتساب”.. هذا الرابط قد يعطل التطبيق

حذر مستخدمو “واتساب” من إرسال رابط يؤدي إلى تعطل التطبيق وإجبار المستخدمين على الاستمرار في إعادة التشغيل.

عادة ما ينقل عنوان URL المخالف – wa.me/settings – المستخدمين إلى صفحة إعدادات “واتس آب”.

ولكن عندما يتم إرسال عنوان URL في دردشة فردية أو جماعية، فإنه سيعطل “واتس آب” ويجبر المستخدمين على إعادة فتح التطبيق ودون وضوح السبب.

وعند إعادة تشغيل التطبيق، يبدو أنه يعمل بشكل طبيعي مرة أخرى، ما لم يحاول المستخدمون فتح الدردشة التي تحتوي على الرابط.

ويبدو أن الخطأ المزعج يمثل مشكلة لهواتف “أندرويد” فقط، فيما تطبيقات iOS وتطبيقات سطح المكتب لا تتأثر.

لذلك قد يضطر أي من مستخدمي “أندرويد” الذين يواجهون ذلك إلى استخدام إصدار سطح المكتب من “واتساب” لحذف الرسالة التي تحتوي على عنوان URL.

وتنزيل “واتساب” لسطح المكتب متاح بسهولة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows ومتاح أيضا ربطه بحساب باستخدام رمز QR وهاتف ذكي.

بدلا من ذلك، يمكن للمتضررين أن يطلبوا من شريكهم أو شركائهم في الدردشة حذف الرسالة، على الرغم من أنهم قد لا يتمكنون من القيام بذلك إلا إذا كانوا لا يستخدمون “واتس آب” على “أندرويد”.

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