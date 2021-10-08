تحذير من أخطاء في العقيدة في كتاب العربية للسنة الثالثة متوسط

نبهت جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، من أخطاء في العقيدة، تضمنها كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط.

وورد في الكتاب في صفحته 17، نص تحت عنوان “ولي التلميذة”، مقتبس من نص بعنوان “السكير والملاك”، للكاتب أحمد رضا حوحو من كتاب نماذج بشرية (ص 69).

ونبهت جمعية العلماء، من جملتين تضمنهما النص، تحملان أخطاء في العقيدة هما:

الأولى: “ابنته التي يحبها الى حد العبادة”.

الثانية: “إنه يريد أن يقلع عن السُكر.. لا خوفا من الله ولا حياء من المجتمع.. ولكن من أجلل هذه البُنيَّة”.