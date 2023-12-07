تحذير من أمطار رعدية شرق ووسط البلاد

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من أمطار رعدية وأحيانا مرفقة بحيات برد، في عدة ولايات شرق ووسط البلاد بداية من نهار غد الجمعة، 8 ديسمبر.

الديوان الوطني للأرصاد الجوية وعبر نشرية خاصة بثها اليوم الخميس، وتخص كلا من ولايات تيبازة، الجزائر، بومرداس، البليدة، المدية والبويرة، ومن المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة ما بين 20 و 40 ملم خلال فترة صلاحية النشرية الممتدة من منتصف نهار يوم غد الجمعة إلى غاية الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم.

كما ستخص هذه الأمطار أيضا كلا من ولايات تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، سطيف، ميلة وقسنطينة يوم غد الجمعة من الساعة 15الثالثة زوالا إلى غاية السادسة من صباح يوم السبت الموالي بكميات تتراوح ما بين 30 و50 ملم وقد تتجاوز الـ 60 ملم محليا.

كما سيمس الاضطراب الجوي أيضا ولايات شرق البلاد البلاد من عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس بداية من الساعة السادسة من مساء غد إلى غاية نفس التوقيت من مساء السبت، حيث يتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة ما بين 30 و50 ملم وقد تتجاوز الـ 60 ملم محليا.