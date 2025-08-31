-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تحذير من أمواج عالية تضرب هذه الشواطئ

الشروق أونلاين
ح. م
صورة تعبيرية.

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية زوال اليوم الأحد، 31 أوت، عبر نشرة تحذيرية من أمواج عالية على عدد من الشواطئ.

ووفقا للنشرة، ستضرب أمواج عالية غربية إلى شمالية غربية كلا من سواحل: مرسى بن مهيدي، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، وتنس. وذلك بداية من يوم غد الإثنين 01 سبتمبر من الساعة 04:00 إلى غاية الساعة 22:00. حيث سيبلغ ارتفاع الموجة 2 متر، لتخفض إلى 1.5 متر بداية من أواخر الظهيرة.

كذلك ستضرب أمواج غربية إلى شمالية غربية، كلا من سواحل: تنس، بني حواء، الداموس، شرشال، بوسماعيل، والرايس حميدو (الجزائر). وذلك بداية من يوم غد الإثنين 01 سبتمبر من الساعة 09:00 إلى غاية الساعة 22:00. وسيتراوح ارتفاع الموجة ما بين 1.5 و 2 متر.

كما ستعرف كذلك سواحل: الرايس حميدو (الجزائر) ،دلس، تيقزيرت، أزفون، تيغرمت (بجاية) أمواجا غربية إلى شمالية غربية. وذلك بداية من يوم غد الإثنين 01 سبتمبر من الساعة 12:00 إلى غاية الساعة 18:00. وسيبلغ ارتفاع الموجة 1.5 متر.

