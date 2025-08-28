تحذير من أمواج عالية على هذه الشواطئ

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرية تحذيرية خاصة نشرها اليوم الخميس، 28 أوت، من أمواج عالية قد يبلغ أحيانا أعلى ارتفاع لها المترين.

وحسب ذات النشرية، فستضرب أمواج عالية غربية إلى شمالية غربية تخص المناطق الساحلية الآتية: مرسى بن مهيدي، بنى صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، وتنس.

وستستمر إلى غاية يوم غد الجمعة 29 أوت على الساعة 20:00، وسيبلغ ارتفاع الموجة ما بين 2 و 2.5 متر، لتخفض من 1.5 إلى 02 متر بداية من أواخر صبيحة يوم الجمعة.

كما ستضرب كذلك أمواج غربية إلى شمالية غربية، وذلك على شواطئ: تنس، بنى حواء، الداموس، شرشال، بوسماعيل، والجزائر.

وستستمر إلى غاية يوم غد الجمعة 29 أوت على الساعة 60:00، وسيبلغ ارتفاع الموجة ما بين 2 و 2.5 متر، لتخفض من 1.5 إلى 02 متر بداية من أمسية اليوم الخميس.