الجزائر

تحذير من استهلاك مياه ثلاث منابع بهذه الولاية

الشروق أونلاين
ح.م
مياه المنبع

أعلنت بلدية عين تاقورايت بولاية تيبازة، عبر الهيكل البلدي لحفظ الصحة العمومية والنظافة، عن نتائج التحاليل المخبرية التي أُجريت يوم 13 أكتوبر 2025 في إطار الوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق المياه، حيث كشفت النتائج عن وجود ثلاث منابع غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية.

وأوضح بيان عن الهيكل البلدي أن التحاليل أظهرت نتائج سيئة في كلٍّ من منبع محي الدين عبد القادر، ومنبع الشلالة 02 بحي الموز، ومنبع عين بلهول بحي جلولي محمد، فيما جاءت النتائج جيدة لكلٍّ من منبع الشلالة 01 بطريق الحطاطبة ومنبع ماسى بحي خزنة قدور بن يوسف (البناء الذاتي).

ودعت مصالح البلدية المواطنين إلى تجنّب استعمال مياه المنابع التي أظهرت نتائج سلبية إلى غاية معالجتها وإعادة التحليل والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التوصيات يُسهم في حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع.

