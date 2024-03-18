تحذير من الانشغال بالهواتف والتلفزيون أثناء الإفطار في رمضان

مختصة تؤكد أن الهضم الصحي رسالة منتظمة بين العقل والمعدة

أكدت الطبيبة ريم بن خليفة، مختصة في الطب الداخلي في القطاع الخاص، في تصريح لـ”الشروق”، أن الكثير من الجزائريين يأكلون بعشوائية ولهفة وهم جالسون إلى موائد الإفطار، حيث يكون العقل غير متصل بالمعدة، وهو ما يؤدي، بحسبها، إلى مشاكل في الهضم، وزيادة في الوزن، أو تخمة وضغط على القلب.

وقالت ريم بن خليفة، إن الجلوس إلى موائد الإفطار، يتطلب تركيزا وهدوءا في الوجبات وكميات الأكل التي ينبغي تناولها، بحيث تكون الرسائل بين العقل والمعدة منتظمة ومدركة، وفي هدوء، مع تفادي الأطباق الدسمة جدا، وكثيرة التوابل والبهارات.

ونصحت بعدم التركيز مع المسلسلات والحصص وأشياء أخرى، كالإسراع إلى غسل الأواني، أثناء الإفطار، وذلك لتفادي اضطراب المعدة، وغياب العملية الاتصالية بين العقل وبين هذه الأخيرة.

وأفادت ريم بن خليفة، أن سوء عملية الهضم خلال الإفطار في رمضان، من الحركة والجلوس والنهوض والقلق، والتركيز مع التلفزيون أو الهاتف النقال، تظهر سلبياته بعد انتهاء شهر رمضان، خاصة إذا تكرر هذا السيناريو يوميا، فتنتشر أمراض كالتهاب المرارة، والتهاب المعدة والقرحة الهضمية، والقولون العصبي، والغازات وانتفاخ البطن، والسمنة، والسكري.

وحذّرت ذات المختصة، الذين يعانون من التهابات بكتيرية وفيروسية في المعدة، عدم تشخيص أسباب الآلام البطنية المتكررة قبل رمضان، حيث يمنع، بحسبها، الذين يعانون قرعة معدية مزمنة من الصيام، مشيرة إلى أن تشخيص الأمراض المعدية بالمنظار عرف زيادة ملحوظة.

وقالت ريم بن خليفة، إن القلق أثناء تناول الوجبات، يتسبّب في مشاكل عديدة، ووراء الكثير من الالتهابات المعدية.