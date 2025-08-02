تحذير من رسائل خبيثة على “تيليغرام” تستهدف سرقة الحسابات والبيانات

أطلقت المنظمة الوطنية لإرشاد المستهلك وحمايته في التجارة الإلكترونية “Anpcecom” تنبيهاً سيبرانياً هاماً، حذّرت فيه من حملة خبيثة تنتشر حالياً على تطبيق تيليغرام، تعتمد على إرسال روابط ضارة عبر رسائل تصل من حسابات أصدقاء أو معارف ضمن قوائم الاتصال.

وأكدت المنظمة أن الدخول إلى هذه الروابط قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، من بينها إرسال رسائل خبيثة تلقائياً إلى جهات الاتصال، واحتمال اختراق الجهاز وزرع برمجيات خبيثة قادرة على سرقة الحسابات والمعلومات الحساسة المخزنة على الهاتف.

ودعت المنظمة كافة المستخدمين إلى توخي الحذر الشديد وتفادي فتح أي رسالة مشبوهة أو رابط مرفق بها، حتى وإن بدت صادرة عن أشخاص معروفين، مع ضرورة التأكد من مصدرها قبل التفاعل معها.

وقدّمت “Anpcecom” جملة من التوصيات لتفادي هذه الهجمات، أبرزها:

عدم الضغط على أي رابط غير مؤكد.

تحديث تطبيق تيليغرام ونظام الجهاز بانتظام.

استخدام برامج حماية موثوقة.

في حال التعرض للاختراق، يُنصح بتغيير كلمات المرور فوراً، وفصل الحسابات المرتبطة، وإبلاغ مصالح مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأكدت المنظمة التزامها الدائم بمتابعة كل ما يمس أمن المستهلك الرقمي في الجزائر، داعية المستخدمين إلى اليقظة المستمرة والتبليغ عن أي نشاط إلكتروني مشبوه.