تحذير من سفارة الجزائر بمدغشقر

نشرت سفارة الجزائر بأنتاناناريفو اليوم السبت، 11 أكتوبر، تحذيرا إلى أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في مدغشقر.

وكتبت السفارة: “نظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها العاصمة الملغاشية، تُوصي السفارة كافة أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في مدغشقر بالتزام منازلهم وتفادي التنقل إلا في حالات الضرورة القصوى.”

السفارة الجزائرية أكدت أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، وتبقى في تواصل دائم مع أفراد الجالية من أجل تقديم أي مساعدة أو توجيه عند الحاجة. كما دعت الجميع إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب أماكن التجمعات، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية حفاظًا على السلامة.

وتستمر الاحتجاجات في مدغشقر منذ الشهر الماضي، حيث بدأت المظاهرات، المستوحاة من حركات جيل زد في كينيا ونيبال، في 25 سبتمبر بسبب نقص المياه والكهرباء لكنها تصاعدت بعد ذلك لتمثل أخطر تحد لحكم الرئيس أندريه راجولينا منذ إعادة انتخابه عام 2023، وفقا لرويترز.