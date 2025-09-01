تحذير من عروض سكنية وهمية قُبيل تطبيق تعليمة العقود العقارية

حذرت المنظمة الوطنية لإرشاد المستهلك وحمايته في التجارة الإلكترونية “Anpcecom” من العروض السكنية المغرية التي يطرحها بعض أشباه المرقين العقاريين لتصريف ما تبقى لديهم قبل دخول تعليمة منع إصدار عقود البيع المشبوهة لدى الموثقين حيّز التنفيذ.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن هذه التخفيضات ليست سوى “فخ خطير” قد يخفي وراءه مشاكل قانونية جسيمة، منها بطلان العقود وعدم قابليتها للتنفيذ، فقدان الحق في استرجاع الأموال المدفوعة، والتورط في نزاعات قضائية معقدة وطويلة الأمد.

ودعت المنظمة المستهلكين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء إعلانات الأسعار المنخفضة على منصات التواصل الاجتماعي، مع التأكد من الوضعية القانونية للعقار قبل الشراء، وعدم التعامل إلا مع المرقين المعتمدين والموثقين وفق إطار قانوني سليم.

وشددت المنظمة على أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، وأن الوعي يبقى خط الدفاع الأول ضد محاولات الاستغلال.