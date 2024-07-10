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الجزائر

تحذير.. موجة حر شديدة تتعدى 50 درجة عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تحذير.. موجة حر شديدة تتعدى 50 درجة عبر هذه الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من درجات حرارة قياسية تتعدى الـ 50 عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبها من المستوى الثالث أن موجة الحر ستمس ولايات: ورقلة، تقرت، الوادي، المغير، أولاد جلال، بسكرة وخنشلة.

درجات الحرارة في هذه الولايات ستتعدى الـ 50 درجة مئوية وتستمر طيلة الأربعاء.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الثاني حول موجة حر تصل إلى 49 درجة مئوية عبر ولايات: برج باجي محتار، تندوف والمنيعة تستمر إلى غاية يوم الخميس.

كما ستعرف ولايات: المسيلة، الجلفة وباتنة درجات حرارة قياسية تتعدى 46 درجة مئوية إلى غاية يوم الخميس.

كما نبه الديوان من تشكل رعود عبر ولايات: الوادي، خنشلة، تبسة وباتنة.

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