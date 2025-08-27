تحذير.. موجة حر شديدة تصل إلى 46° تضرب 5 ولايات

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية خاصة، حذر فيها من موجة حر شديدة تصل إلى 46 درجة مئوية ستضرب عدة ولايات شرقية.

ووفقًا للنشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني فالولايات المعنية هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

تتراوح درجات الحرارة بين 40 و 42 درجة مئوية، وتصل إلى 45/46 درجة مئوية في سكيكدة وعنابة والطارف يوم الأربعاء.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول موجة حر تخص ولايات: ميلة، قسنطينة، قالمة وتيزي وزو.

وحملت النشرية تنبيها حول تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: المدية، الجلفة، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، البيض، النعامة، إن قزام وبرج باجي مختار.