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830 شهيدا في عدوان الاحتلال على غزة
العالم

تحركات روسية لإرساء وقف إطلاق النار في فلسطين المحتلة

الشروق أونلاين
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تحركات روسية لإرساء وقف إطلاق النار في فلسطين المحتلة
ح.م
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الثلاثاء، إن روسيا مستعدة لبذل كل جهد للمساعدة في التوصل إلى تسوية في فلسطين المحتلة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع.

وجاء في تصريح للمتحدثة الروسية:”نحن بالفعل على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة الشاملة للجانبين، من أجل تهدئة المواجهة وإرساء وقف لإطلاق النار”.

قبل أن تضيف:”نحن على اتصال وثيق مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، الذين يلعبون دورا في استقرار الوضع، وتهيئة الظروف لإقامة الحوار الفلسطيني الإسرائيلي”، حسبها.

وذكرت زاخاروفا بأن روسيا تقدمت في أفريل الماضي، باقتراح للتسوية في الشرق الأوسط، عبر إشراك دول المنطقة وجامعة الدول العربية في العملية.

وتابعت المتحدثة في هذا السياق:”اقترحنا أيضا النظر في إجراء مشاورات على مستوى الوزراء في موسكو، من أجل تأكيد المعايير العالمية للتسوية، ومناقشة سبل تهدئة الوضع في منطقة الصراع”.

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