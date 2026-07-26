تحركات غامضة في كوريا الشمالية.. ما الذي يخطط له كيم جونغ أون؟

تحدثت تقارير إخبارية عن تحركات غامضة داخل كوريا الشمالية، بعد توجيهات أصدرها الزعيم كيم جونغ أون لإجراء “تعزيزات راديكالية” لقدرات الاستخبارات والاستطلاع العسكري.

وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، تعمل كوريا الشمالية على تطوير منظومة التجسس وجمع المعلومات، بهدف تقليص الفجوة الاستخباراتية مع خصومها، خاصة في ظل محدودية شبكتها الدبلوماسية وامتلاكها قدرات فضائية متواضعة.

ويرى التقرير أن بيونغيانغ تراهن بشكل متزايد على الهجمات الإلكترونية وعمليات اختراق الأنظمة وسرقة العملات المشفرة لتمويل أنشطتها الاستخباراتية، في وقت يُرجح فيه أن تستفيد من الخبرات الروسية في مجالات الأقمار الصناعية والاستطلاع، مقابل دعمها العسكري لموسكو في الحرب الأوكرانية.

وتشير سوابق أجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية، التي شملت هجمات إلكترونية وعمليات اغتيال واختراقات لجهات حكومية وشركات أجنبية، إلى أن تعزيز هذه القدرات قد يمثل مرحلة جديدة في استراتيجية كيم جونغ أون لتعزيز نفوذ بلاده ومواجهة الضغوط والعقوبات الدولية.

ونفذت أجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية، خلال السنوات الماضية عمليات بارزة، من بينها اختراق شركة سوني بيكتشرز، وسرقة وثائق عسكرية كورية جنوبية وأمريكية، واغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، في ماليزيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري كوري جنوبي سابق قوله إن “أكبر نقاط قوة كوريا الشمالية أن خصومها غالبًا ما يقللون من قدراتها الاستخباراتية”.