تحركات فرنسية لتحطيم الإنجاز التونسي

رفع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تظلما لدى “فيفا” بخصوص عدم احتساب هدف التعادل الذي سجله غريزمان، في المواجهة التي حسمها منتخب تونس بهدف دون رد.

وأكدت مجلة “ليكيب” الفرنسية، أن اتحاد الكرة قدم خطابا يلوم من خلاله الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر، على عودته في قرار احتساب الهدف الفرنسي بعد استعانته بتقنية “فار”.

خاصة وأن لوائح “فيفا” تنص على منع الاعتماد على هذه التكنولوجيا بعد إنهاء الحكم الوقت الأصلي للمواجهة.

وهناك حالات خاصة يسمح فيها “فيفا” بعودة الحكم إلى تقنية “فار” بعد إنهاء المواجهة، تتلخص في 5 نقاط، وهي العنف بين اللاعبين أو المدربين، وحالات البصق، والعض، إضافة إلى عبارات عنصرية والكلمات المصنفة ضمن الشتائم.

ومن المنتظر أن يرد “فيفا” على تظلم الإتحاد الفرنسي، في وقت قياسي، بما أن منافسة كأس العالم لا تزال مستمرة.

ويحاول الاتحاد الفرنسي الضغط من أجل حماية منتخب “الديوك” فيما تبقى من المنافسة، خاصة أن المواجهات المقبلة بالغة الأهمية.