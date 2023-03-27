تحرير ثلاثيني تعرّض للاحتجاز والتعذيب في وادي العلايق

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية البليدة، من تحرير شاب في الـ34 من العمر. بعد تعرّضه للاحتجاز والتعذيب من طرف مجموعة أشرار.

وحسب ما جاء في بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إلى مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي العلايق بلاغا يفيد باحتجاز أحد الأشخاص.

على إثر ذلك، تنقلت عناصر الدرك الوطني إلى مكان البلاغ عن الجريمة، مدعّمين بأفراد فرقة الأمن والتحري بموزاية، ليتمّ العثور على الضحية مصابا بعدّة جروح عبر كافة أنحاء جسمه.

وبعد ترصد تحركات المشتبه به الأول في القضية، تمّ القبض عليه وتوقيفه بعد مقاومة كبيرة منه، يضيف بيان الدرك الوطني.

كما أسفرت العملية عن توقيف شخصين آخرين متورطين في هذه الجريمة، لاتهامهم بـ:

جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية الاحتجاز مع التعذيب،

وجنح تكوين عصابة أحياء،

وحيازة مؤثرات عقلية بغرض المتاجرة،

و حمل سلاح أبيض.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية مكّنت أيضا من حجز سيفين، ومبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات. وسيقدّم المتّهمون الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون.

توقيف امرأة ورجل لارتكابهما جريمة قتل وتعذيب في تيبازة

وفي 9 مارس، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في تيبازة، من توقيف امرأة ورجل يشتبه بتورطهما في جريمة قتل وتعذيب شخص، قبل حرق جثته في غابة سيدي غيلاس بشرشال.

وقائع القضية تعود، حسب بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة القليعة، إلى منتصف شهر ديسمبر الماضي، عندما عثر على جثة الضحية، وهو رجل من مدينة الخروب بقسنطينة، منكّلا بها في المكان المذكور.

وبعد تقديم المتهمين أمام النيابة، تمّ فتح تحقيق قضائي على أساس جنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، واستعمال التعذيب وأعمال وحشية، والسرقة بالتعدّد في جنح الليل.

وبعد استجواب المتهمين، أمر قاضي التحقيق بمحكمة القليعة، بوضعهما رهن الحبس المؤقت، يضيف ذات البيان.