تحرير زوجة أجنبي تم احتجازها بالجزائر العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تحرير زوجة رعية أجنبي تم اختطافها والاعتداء عليها من طرف طليقها.

وحسب بيان لمديرية الشرطة فقد “عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، قضية جناية الاختطاف بالتهديد والاستدراج والاحتجاز، الاعتداء الجنسي عن طريق العنف، الضرب والجرح العمدي والتزوير واستعمال المزور في محرّرات إدارية، الدخول عن طريق الغش إلى منظومة معالجة آلية للمعطيات وإدخال معلومات مغلوطة في وثائق الحالة المدنية، حيازة المخدرات والمؤثّرات العقلية”.

وأوضح البيان أن “قضية الحال انطلقت أطوارها بعد ترسيم رعية أجنبي لشكوى مفادها تعرّض زوجته الجزائرية الجنسية للاختطاف من طرف طليقها”.

وأضاف المصدر أنه و”بالتنسيق مع النيابة المختصّة إقيميا وبعد تنفيذ إذن بالتفتيش، تمّ توقيف المشتبه فيه بمقر سكناه والعثور على زوجة الرعيّة الأجنبي بداخل المسكن، كما تمّ استرجاع دفتر عائلي أجنبي، وثيقة ممزّقة وصورتين فوتوغرافيتين، قطعة قنب هندي، قرص ونصف القرص من مؤثّر عقلي. بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا”.