تحرير فتاة مختطفة في المدينة الجديدة بقسنطينة

منحرفون اقتادوها بالقوة على متن سيارة

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بأمن دائرة علي منجلي في قسنطينة مؤخرا، من إحباط محاولة اختطاف فتاة، وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و31 سنة، من بينهم شابين مسبوقين قضائيا، وتقديمهم أمام العدالة. وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية شهر أكتوبر المنقضي، عندما كان عناصر الشرطة في دورية عمل راجلة على مستوى الوحدة الجوارية السابعة بالمدينة الجديدة علي منجلي، أين لفت انتباههم، وجود سيارة سياحية من نوع ابيزا وعلى متنها شخصان، وبالقرب منها كان يتواجد شاب يقوم بالاعتداء بالعنف على فتاة وجرّها بالقوة إلى داخل المركبة، قبل أن يلوذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة.

إثر ذلك تم اللحاق بالمركبة، بالتنسيق مع فرق الشرطة العاملة في الميدان، وقد أسفرت عملية البحث عن رصد أحد المشتبه فيهم وبجانبه الضحية بالقرب من إحدى العمارات، بالمدينة الجديدة علي منجلي، إلا أنه تمكن من الفرار بعد مشاهدته لرجال الشرطة، تاركا الفتاة المختطفة ملقاة على الأرض بعد إصابتها بعدّة جروح في أنحاء مختلفة من جسدها. وباستمرار البحث والتحقيق في القضية، تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وتحويله إلى مقر الأمن الحضري الأول للتحقيق معه، الذي مكّن من تحديد هوية شريكيه والإطاحة بهما تباعا، وكذا حجز السيارة المستعملة في عملية الاختطاف والفرار. كما بيّن التحقيق مع الموقوفين أنهم قاموا باختطاف الضحية تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض والاعتداء عليه بالضرب، وسرقة جهاز هاتفها النقال، ليتم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات ضد الأشخاص، والاختطاف باستعمال مركبة تحت طائلة الاستدراج، العنف، والتهديد والسرقة، تم بموجبه تقديمهم نهاية الأسبوع أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب والذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.