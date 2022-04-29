تحرير فلسطين قريبا.. قراصنة يخترقون إذاعات عبرية ويبثون شعارات

أكدت وسائل إعلام عبرية أن مجموعة “هاكرز سيبراني” نجحت، يوم الخميس، في اختراق بث محطات إذاعية إسرائيلية رئيسية، منها راديو 103.

وأفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية صباح يوم الجمعة، بأن “الهاكرز” تمكنوا من اختراق بث محطات إذاعة عبرية، وقاموا ببث شعارات مؤيدة لفلسطين، أهمها “تحرير فلسطين قريبا، والقدس هي عاصمة فلسطين”.

وقالت الصحيفة أن مجموعة من “الهاكرز” الإيرانيين تمكنوا من اختراق مواقع البث الإذاعي الإلكتروني لتلك المحطات، وبثوا شعارات مؤيدة لفلسطين، وهي شعارات بلكنة عربية وباللغة العربية، من بينها “تسمعون صوتنا من القدس عاصمة فلسطين .. نتحدث إليكم من بلد تاريخه أقدم من هذا النظام.. نحن نتحدث عن دولة حريتها قريبة.. ستتحرر فلسطين قريبا”.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الشبكة الوطنية السيبرانية الإسرائيلية قد حذرت، يوم الأحد الماضي، من احتمال وقوع هجمات إلكترونية قبل يوم “القدس العالمي”، وقبيل نهاية شهر رمضان.

وطالبت الشبكة الوطنية الإسرائيلية بتعزيز الحماية الإلكترونية والاستعداد لأي اختراق “سيبراني” خاصة في هذا التوقيت من كل عام، مضيفة أن كانت هناك محاولات مضنية الشهر الماضي لزيادة الهجمات السيبرانية الخارجية على إسرائيل.