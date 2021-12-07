تحرير 500 مشروع معطّل في ظرف أسبوع

يخص الصناعات الغذائية والكهرومنزلية

أكد المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة، حسين بن ضيف، الثلاثاء، أنه سيتم رفع البيروقراطية عن أزيد من 500 مشروع “في ظرف أسبوع” عبر عديد ولايات الوطن في قطاعات الصناعات التحويلية الغذائية والكهرومنزلية والأشغال العمومية والبناء، وهي المشاريع التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ900 مليار دج.

وأوضح بن ضيف، خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى، أن أزيد من 500 مشروع “ستعرف النور في ظرف أسبوع عبر عديد ولايات الوطن”، وذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال افتتاحه السبت الماضي الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستسمح بخلق أزيد من 75 ألف منصب شغل وسيكون لها أثر إيجابي من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

كما دعا بن ضيف إلى إعادة تفعيل دور البنوك وشركات التأمين وكذا اللجوء إلى بورصة الجزائر من أجل تمويل المشاريع والاستجابة لمشكل ديون المؤسسات التي تعرف مشاكل مالية خاصة بعد آثار الأزمة الصحية.

كما لفت إلى أهمية الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي التي خلصت، حسبه، إلى جملة من التوصيات التي تصب في صالح تعزيز الصناعة في الجزائر وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذه الندوة حملت في طياتها بوادر الانطلاقة الحقيقية للصناعة الجزائرية، مشيرا إلى أنه تم خلالها جمع الفاعلين في الدائرة الاقتصادية و الصناعية ومعالجة مختلف القضايا من الاستثمار إلى التصدير لتطوير المنتوج الجزائري وخلق روح تنافسية.

وفيما يخص استحداث الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، التي كشف عنها مؤخرا رئيس الجمهورية، أكد ضيف أن هذه الوكالة ستدعم الاستثمار وترفع العراقيل في مجال منح العقار وتسييره وخلق مناطقه ومراقبته، مضيفا بأنه سيكون لهذه الهيئة تمثيليات جهوية لمعالجة طلبات المستثمرين بكل شفافية.

وتطرق المسؤول أيضا إلى فتح رأسمال الشركات العمومية التي لا تعد “استراتيجية للدولة” من أجل جلب الأموال ما يعزز، حسبه، فكرة الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وبخصوص مراجعة دفتر شروط استيراد السيارات، أكد أن “كل القضايا المتعلقة بمنح رخص استيراد السيارات سيتم حلها بعد مراجعة دفتر الشروط الخاص بهذا النشاط”.

س. ع