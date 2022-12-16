تحرير 63 مليون أورو بحسابات “سايبام” الإيطالية بالجزائر

بموجب قرار صادر عن محكمة الاستئناف وفق الشركة

قالت شركة سايبام الإيطالية إن محكمة الاستئناف الجزائرية رفعت الحجر المفروض على الحسابات البنكية لفرعها بالجزائر منذ 2010، في إطار تحقيقات فساد فيما يعرف بملف “سوناطراك 1” ومشروع أنبوب الغاز “جي.كا.3″، كما رفضت طلب تعويض تقدمت به الخزينة العمومية في ذات المشروع.

وأفاد بيان لشركة “سايبام” على موقعها بالانترنت، اطلعت عليه “الشروق”، أن محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر قبلت على وجه الخصوص وإلى حد كبير الحجج الدفاعية المقدمة من طرفها عبر دفاعها بالجزائر، مضيفة أن المحكمة أصدرت أيضا قرارا برفض طلب التعويض الذي تقدمت به الخزينة العمومية الجزائرية.

وأضاف المصدر أنه تبعا لذلك أمرت المحكمة أيضا برفع الحجر المفروض على حسابين بنكيين للشركة بالجزائر برصيد 63 مليون يورو، وأبقت على معظم الحكم الابتدائي الصادر سابقا، علما أن الحسابين جرى تجميدهما قضائيا سنة 2010 في إطار التحقيقات التي مست مشاريع فازت بها الشركة الإيطالية عام 2008.

وكانت “سايبام” أعلنت قبل أسابيع أن المحكمة العليا الجزائرية رفضت الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر بحقها من طرف محكمة الاستئناف في مشروع مركب الغاز المسال “جي.أن.أل 3” بأرزيو، ما يجعلها ملزمة بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 192 مليون يورو.

وأوضح ذاته أن “سايبام” وفرعها بالجزائر وشركة “سنام بروجيتي” فرع الجزائر، تحتفظان بالحق في الطعن في قرار المحكمة العليا الجزائرية، لدى أي هيئة تحكيم أخرى مخولة.