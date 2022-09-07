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تحرّك خليجي ضد المحتوى المخالف لقيم الإسلام على Netflix

الشروق أونلاين
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تحرّك خليجي ضد المحتوى المخالف لقيم الإسلام على Netflix
أرشيف
شعار نتفليكس

هدّدت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي، منصة Netflix باتخاذ إجراءات ضدها، في حالة استمرارها في نشر ما اعتبرته “محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية”.

وحسب ما جاء في بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فقد عقد اللجنة اجتماعا برئاسة السعودية في العاصمة الرياض، لمناقشة:

قيام منصة نتفلكس “Netflix” ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول المجلس، والذي يتعارض مع المبادئ الإسلامية والمجتمعية.

واعتبر بيان لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي أن المحتوى الذي تعرضه المنصة “يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية”.

وبناء على ذلك، “تم التواصل مع منصة نتفلكس “Netflix” لإزالة هذا المحتوى، بما فيها الموجهة للأطفال، والالتزام بالأنظمة”.

وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، يضيف البيان، مؤكدا “متابعة الجهات المعنية لمدى التزام المنصة”.

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