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الجزائر

تحسباً لشهر رمضان.. فتح بعض مكاتب البريد بشكل استثنائي غدا الجمعة

الشروق أونلاين
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تحسباً لشهر رمضان.. فتح بعض مكاتب البريد بشكل استثنائي غدا الجمعة

قررت المديرية العامة لبريد الجزائر فتح بعض مكاتب البريد بشكل استثنائي، يوم الجمعة 18 مارس وذلك تحسبا لحلول شهر رمضان الفضيل.

ويخص الإجراء بعض المكاتب البريدية المتواجدة على المستوى الوطني، خلال الفترة الصباحية أي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا، وذلك تحسبا لحلول شهر رمضان الفضيل.

كما ذكر بيان المديرية العامة لبريد الجزائر أن الإجراء يخص المكاتب البريدية التالية: مكتب بريد خارج الصنف، مكاتب بريدية خارج الدرجة، مكاتب بريدية درجة استثنائية ودرجة أولى وكذا المؤسسات التي تعمل بنظام التناوب والمكاتب البريدية المتنقلة.

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