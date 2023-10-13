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تحسبا لجمعة النفير.. قوات الاحتلال تحول القدس إلى ثكنة عسكرية

الشروق أونلاين
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تحسبا لجمعة النفير.. قوات الاحتلال تحول القدس إلى ثكنة عسكرية

استعدادا ليوم يوم النفير العام الذي دعت إليه حماس عبر كافة أرجاء فلسطين والعالم العربي والإسلامي، حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة.

وحسب ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية فقد وضعت قوات الاحتلال متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة.

كما نشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن البلدة القديمة محاصرة تماما، وأن الاحتلال يسمح لمن هم فوق سن الـ70 عاما فقط من الوصول إلى المسجد الأقصى.

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