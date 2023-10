تحسبا لجمعة النفير.. قوات الاحتلال تحول القدس إلى ثكنة عسكرية

استعدادا ليوم يوم النفير العام الذي دعت إليه حماس عبر كافة أرجاء فلسطين والعالم العربي والإسلامي، حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة.

وحسب ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية فقد وضعت قوات الاحتلال متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة.

كما نشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

The Israeli occupation forces close the old city of Jerusalem and banned who are under the age of 70 or who isn’t from the residents of the old city from entering Al Aqsa mosque. 13.10.23

قوات الاحتلال تغلق البلدة القديمة بالقدس و تمنع من هو دون سن ال ٧٠ من دخول الأقصى pic.twitter.com/1doXTVs0mU

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 13, 2023