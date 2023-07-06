تحسبا لطبعته الـ15 : المهرجان الدولي للشريط المرسوم للجزائر يطلق عدة مسابقات

أطلق المهرجان الدولي للشريط المرسوم للجزائر “فيبدا” مسابقة “قصص شبابية”، وهذا تحسبا للطبعة الـ15 للمهرجان الذي سيتم تنظيمه من 4 إلى 8 أكتوبر لهذا العام.

حسب ما أعلن عنه منظمو المهرجان اليوم، فيمكن لمحترفي وهواة ومحبي الشريط المرسوم، سواء جزائريين أو غيرهم، المشاركة في 5 مسابقات للشريط المرسوم، منها مسابقتي المؤلف المحترف وأحسن مجلة شريط مرسوم وهما مسابقتان ذات بعد دولي.

المسابقة الأولى هي مسابقة أحسن مشروع شريط مرسوم و مسابقة الشباب ما دون 16 سنة. وهي مسابقة يقوم فيها المشارك بتقديم رسم لشريط مرسوم لقصة حول الشباب الجزائري. سواء كانت فكاهية أو خيالية أو من التراث جزائري أو من النمط الدرامي أو حتى الرعب حيث تقبل جميع الأنماط.

أما المسابقة الثانية، وهي مسابقة دولية للمؤلف المحترف. وهي مفتوحة للمهنيين شريطة أن يكون العمل قد نشر وطبع ابتداء من عام 2019. ويمكن للأعمال المشاركة أن تكون باللغات الوطنية : العربية والأمازيغية، كذلك الأجنبية الثانية : فرنسية أو إنجليزية.

المسابقة الثالثة ستكافئ أحسن مشروع شريط مرسوم. وهي مسابقة تخص المؤلفين الجزائريين ذوي الموهبة، سواء كانوا محترفين أم لا. وموضوعها هو القصص الشبابية.

بينما المسابقة الرابعة فهي مخصصة لأحسن شريط مرسوم للشباب. موجهة للأطفال والمراهقين الأقل من 16 سنة، على أن يشاركوا بشريط مرسوم موضوعه “قصص شبابية”.

المسابقة الخامسة، وهي مسابقة دولية، سيتم فيها مكافأة أحسن مجلة شريط مرسوم. وهي تخص المجلات الدورية التي تسعى على تطوير الشريط المرسوم بنشر كامل او جزئي لصفحات الشريط المرسوم.

المنظمون حددوا تاريخ الفاتح من سبتمبر كآخر تاريخ لاستقبال الأعمال المشاركة في هذه المسابقات، وهذا قبل انطلاق الطبعة الـ15 لمهرجان “فيبدا”.