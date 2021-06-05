تحسبا لفتح معبر الدبداب: إنشاء قاعدة لوجستية للتصدير نحو افريقيا

كشف الرئيس المدير العام لمجمع “لوجيترانس”، بوعلام كيني عن إنشاء قاعدة لوجستية للتصدير بولاية إيليزي لترويج المنتوج الجزائري في السوق الإفريقية تحسبا لفتح المعبر البري “الدبداب” أمام الحركة التجارية.

وأوضح المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع، السبت، خلال زيارته لولاية إيليزي “أن المجمع يعمل على تهيئة كافة الشروط اللازمة لإنشاء قاعدة لوجستية للتصدير على مستوى هذه المنطقة الحدودية لتسهيل تدفق السلع الجزائرية نحو القارة الإفريقية، والمساهمة في جلب استثمارات صناعية وتقريبها من منطقة التصدير”.

وأعرب كيني عن “ارتياحه” بشأن حالة شبكة الطرقات والبنية التحتية التي تتوفر عليها ولاية إيليزي والتي تساعد في الأداء اللوجستي.

وأشار أن المجمع يراهن في تجسيد هذا المسعى الإستراتيجي على توظيف القدرات البشرية المحلية بعد تكوينها وتأهيلها بالخبرة اللازمة ، فضلا عن إبرام اتفاقيات مع المؤسسة الجامعية بهدف الاستثمار في المؤهلات العلمية سيما في التخصصات التي يتطلبها نشاط المجمع.