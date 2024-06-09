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الجزائر

تحسبا للعيد.. تقديم تاريخ دفع معاشات المتقاعدين

الشروق أونلاين
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تحسبا للعيد.. تقديم تاريخ دفع معاشات المتقاعدين

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد إلى علم كافة المتقاعدين وذوي الحقوق المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد، أنه سيتم تسبيق صب المنح والمعاشات، تحسبا لعيد الأضحى المبارك، في حساباتهم البنكية والبريدية.

وقال الصندوق في بيان له أن تقديم صب المنح والمعاشات يكون خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 جوان 2024 عوض الفترة المعتادة من 15 إلى 26 من كل شهر، وذلك وفقا للرزنامة الاستثنائية المبينة أدناه:

11جوان 2024 بالنسبة للحسابات البنكية.

 12 جوان 2024 بدلا من 15، 16 و17

13 جوان 2024 بدلا من 18، 19، 20 و21

14 جوان 2024 بدلا من 22، 23، 24، 25 و26

للإشارة، فإن المنح والمعاشات سيتم صبها باحتساب الزيادات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأثر رجعي من شهر ماي 2024.

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