تحسبا لموسم الشتاء.. نفطال توفر كمية معتبرة من غاز البوتان

أعلن الرئيس المدير العام بالنيابة للمؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية (نفطال) مراد منور عن توفير كميات معتبرة من قارورات غاز بوتان تحضيرا لموسم الشتاء.

وفي تصريحات للصحافة على هامش زيارة تفقدية قام بها إلى مركز تعبئة قارورات غاز البوتان وتوزيعها ببراقي, طمأن منور المواطنين بخصوص وفرة هذه المادة الحيوية مع اقتراب فصل الشتاء, لاسيما على مستوى المناطق النائية.

كما كشف المدير العام بالنيابة أن مخزون قارورات غاز البوتان بلغ في العام الجاري 900.585 قارورة على المستوى الوطني مقابل 895.585 قارورة في 2020.

وأضاف أنه “تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم إيلاء عناية خاصة بمناطق الظل, حيث قامت نفطال بخرجات ميدانية لإحصاء هذه المناطق”.

ويتعلق الأمر بـ 48 بلدية نائية تم اتخاذ جميع الإجراءات لتموين سكانها بصفة “مستمرة” بقارورات غاز البوتان, خاصة في حالة البرد الشديد.

كما منحت نفطال “عناية خاصة” بالمدارس الواقعة في مناطق الظل حيث تم تزويد 663 مدرسة بصهاريج تضمن التدفئة لمدة ثلاثة اشهر كاملة, حسب منور الذي أكد أن المؤسسة تكفلت بتمويل ونقل هذه الصهاريج.