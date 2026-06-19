تحسبًا لذروة الاستهلاك الصيفية.. سونلغاز تعزز قدراتها الإنتاجية بأزيد من 1850 ميغاواط

قام مجمع “سونلغاز”، تحسبا لموسم الصيف بتعزيز قدراته الإنتاجية بأكثر من 1850 ميغاواط اضافية لمواجهة فترات الذروة في الطلب.

وأوضحت مديرة الاتصال بمجمع “سونلغاز”، فاطمة الزهراء مرزوقي، في عرض قدمته بمناسبة تنظيم وزارة الطاقة والطاقات المتجددة لورشة توعوية حول ترشيد استهلاك الطاقة في الإدارات العمومية، أن ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية يتوقع أن تصل خلال الصيف القادم 21350 ميغاواط في درجة حرارة فصلية و22150 ميغاواط في درجة حرارة استثنائية، أي بنسبة نمو سنوية قدرها 5ر3 و7 بالمائة على التوالي.

وبناء على ذلك بادر المجمع بإجراءات استباقية قصد مواجهة هذا الطلب المتزايد, من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية بمجموع 9ر1855 ميغاواط, منها 1027 ميغاواط من الطاقات المتجددة.

وتتوزع هذه القدرات على 1656 بالنسبة للشبكة الوطنية المترابطة, 17 ميغاواط على مستوى قطب ان صالح- أدرار تيميمون و9ر182 ميغاواط لشبكات الجنوب الكبير.

كما تم برمجة انجاز 58 منشأة طاقوية خاصة بنقل الكهرباء, منها 23 دخلت حيز الخدمة, 15 دخلت حيز الخدمة جزئيا, فيما تتراوح نسبة الإنجاز بالنسبة لباقي المنشآت ما بين 50 و100 بالمائة.

أما بالنسبة لتوزيع الكهرباء, فيتضمن المخطط 644 محول كهربائي و1640 كلم من الخطوط الكهربائية ذات التوتر المتوسط, تضيف المسؤولة التي لفتت الى أن هذه الإجراءات تضاف إلى جملة من الخطوات العملية المنتهجة من طرف “سونلغاز ” على غرار أشغال الصيانة الوقائية، تحضير وتعبئة فرق التدخل لجميع الأنشطة (الإنتاج, النقل, والتوزيع) بشكل دائم لضمان استجابة سريعة في حال وقوع أي حوادث محتملة.