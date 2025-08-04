ستعرف السواحل الجزائرية تحسنا في وضعية البحر بداية من يوم غد الثلاثاء، 5 أوت 2025.

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن تحسن وضعية البحر في الأيام القادمة بداية من الثلاثاء 5 أوت، إلى غاية يوم الخميس 7 أوت.

فوفقا لتوقعات المرصد، ستعرف حالة البحر هدوء بداية من يوم غد الثلاثاء، إلى غاية الخميس. حيث ستتحسن وضعية البحر بشكل ملحوظ على طول الشريط الساحلي.

وستشهد كافة المناطق الساحلية بحرا هادئا إلى قليل الاضطراب، كما ستعرف أمواجا شمالية شرقية، لن يتعدى ارتفاعها على العموم 1 متر، والرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة. وبالتفصيل، ستكون حالة السواحل كالتالي:

السواحل الغربية: البحر سيكون قليل الاضطراب الى مضطرب محليا مع أمواج من 1 الى 1.5 متر وهذا تحت ضغط رياح معتدلة شمالية شرقية. الاضطراب سيقل تدريجيا نهاية النهار مع انخفاض نشاط الرياح ليصل ارتفاع الأمواج إلى أقل من متر مساء.

السواحل الوسطى: أحوال البحر مشابهة للغرب، من مضطرب قليلاً إلى مضطرب صباحاً، يصبح مضطرباً نسبياً في النصف الثاني من النهار.

السواحل الشرقية: يبقى البحر قليل الاضطراب طيلة اليوم، مع أمواج لا تتعدى 1 متر على العموم، تحت تأثير رياح شمالية غربية من ضعيفة إلى معتدلة.