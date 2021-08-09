تحسين توزيع المياه بالعاصمة: وزارة الموارد المائية تصدر توضيحا

أصدرت وزارة الموارد المائية، بيانا توضيحيا حول تحسين الخدمة العمومية للماء على مستوى العاصمة.

وجاء في بيان الوزارة”مجهودات كبيرة يبذلها عمال وأعوان شركة المياه و التطهير للجزائر بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر ولليوم الثالث على التوالي دون انقطاع من أجل إنهاء أشغال تصليح العطب للقناة الرئيسية لنقل المياه من قاريدي نحو هياكل الري ببوزريعة، عملية الإصلاح انتهت وسيتم استئناف خدمة التزود بالماء الشروب تدريجيا ابتداءا من الساعات القليلة القادمة.”