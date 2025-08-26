تحسين خدمات الاتصالات والبريد.. زروقي يُشدد

استهل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيدعلي زروقي، اليوم الثلاثاء زيارته الميدانية إلى ولاية النعامة بتفقد القباضة الرئيسية للبريد بعد إعادة تهيئتها وتأهيلها.

وحسب بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فإن الوزير قد استمع إلى عرضين مفصلين حول وضعية القطاع، شمل الأول مؤشرات البريد والاتصالات والمشاريع المنجزة والمبرمجة، فيما تناول الثاني مشاريع مؤسسة بريد الجزائر بالولاية.

وحسب ذات المصدر، فإن الولاية تتوفر على شبكة بريدية تضم 57 مكتبًا منها مكتبين متنقلين، بما يعادل مكتبًا واحدًا لكل 5761 ساكن، إضافة إلى 28 شباكًا آليًا للنقود (GAB) بينها 6 وُضعت حيز الخدمة سنة 2025، إلى جانب 3 فضاءات حرة للخدمات. كما شهدت الفترة ما بين 2020 و2024 إنجاز 4 مكاتب بريدية جديدة وإعادة تهيئة 41 مكتبًا آخر.

وفي مجال الاتصالات، بلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت بالولاية 46.512 اشتراكًا، منها 7.753 بتقنية الألياف البصرية إلى المنزل (FTTH)، فيما وصل عدد مشتركي الهاتف النقال إلى 285.866 مشتركًا.

وخلال تفقده للهياكل البريدية، أكد الوزير على ضرورة تحسين جودة الخدمات من خلال حسن الاستقبال والتوجيه والإصغاء لانشغالات المواطنين، مبرزًا أن تخفيف الضغط على المكاتب البريدية وتقليص التنقلات يمر عبر تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. كما أشار إلى أن مؤسسة بريد الجزائر ستطلق أصنافًا جديدة من الخدمات قصد تنويع وعصرنة عروضها لفائدة المواطنين.

وفي محطة أخرى من الزيارة، وقف الوزير ببلدية المشرية على الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر بعد إعادة تهيئتها وفق النموذج الوطني الجديد، حيث استمع إلى عرض حول تقدم توسيع الشبكة الولائية للإنترنت الثابت عبر تكنولوجيا الألياف البصرية إلى المنزل.

وأوضح زروقي أن الولاية تحظى بمؤشرات مقبولة فيما يخص قدرات الاستيعاب المتاحة، غير أن نسبة المشتركين بهذه التقنية لا تزال دون المستوى المطلوب، ما يتطلب تكثيف جهود الترويج والتواصل مع المواطنين للتعريف بمزاياها وعروضها، إلى جانب تسريع مشاريع تحديث وعصرنة الشبكة النحاسية القديمة.

كما أشار الوزير إلى أن مخطط عمل القطاع يستهدف التعميم الشامل للربط بالألياف البصرية عبر كامل التراب الوطني في أفق سنة 2027.