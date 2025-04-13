تحسّبا لعيد الأضحى.. ميناء الجزائر يضبط اللمسات الأخيرة لاستقبال المواشي المستوردة

"استقبال 3 سفن دفعة واحدة ورواق أخضر لخروج الشاحنات"

تحسّبا لاستقبال السفن المحملة بالمواشي المستوردة المخصصة لعيد الأضحى، نزل وفد من عدّة قطاعات إلى ميناء الجزائر يوم الأحد، للوقوف على الإجراءات المسطّرة للتكفل بالعملية.

وحسب ما ذكره بيان لميناء الجزائر، فقد عقد اجتماع تنسيقي حضره كل من مدير النقل لولاية الجزائر، ممثل مجمع الخدمات المينائية، محافظ أمن الميناء، ورئيس مفتشية أقسام الجمارك، ممثلة المصالح الفلاحية، ممثل التجارة، إلى جانب إطارات مؤسسة الميناء.

حيث تم الاتفاق على ورقة طريق ترسم معالم إنجاز العملية، فور رسوّ السفن التي ستشرع في الوصول في الأيام القليلة المقبلة. وتتضمن ورقة الطريق المتفق عليها النقاط التالية:

تخصيص الرصيف رقم 23 بطاقة استقبال 3 سفن.

اعتماد رواق أخضر لمرور الشاحنات الخاصة بنقل الأضاحي.

تخصيص بوابة لخروج الشاحنات في أفضل الظروف، مع إمكانية إضافة بوابة ثانية عند الضرورة.

تكليف أعوان لمتابعة تأطير إنجاز العملية مع توخي السرعة في معالجة السفن.

اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية المسبقة التي تتطلبها الحركة داخل الميناء.

كما اتفقت الأطراف المعنية، على عقد لقاءات بعد وصول أول باخرة. لمتابعة كافة الجوانب المتعلقة بمعالجة السفن المحمّلة بالماشية المستوردة.

وأكد إطارات مؤسسة ميناء الجزائر جاهزية كافة الوسائل اللّوجيستية والبشرية لمعالجة سفن أضاحي العيد، في أفضل الظروف. بالتنسيق مع الجهات المتدخلة في الحيز المينائي، وفقا للإجراءات التسهيلية التي سطرتها السلطات، يضيف البيان.