تحصيل 110 آلاف مليار ومنع تهريب 520 طن من المواد المدعّمة

مدير الجمارك يُعلن عن حصيلة إيجابية خلال 2022:

كشف المدير العام للجمارك نور الدين خالدي عن حصيلة إيجابية لأداء الجمارك خلال سنة 2022، تترجمها الأرقام المقدّمة لخدمة الاقتصاد الوطني، حيث بلغ التحصيل أزيد من 1100 مليار دينار.

وقال خالدي، الثلاثاء، خلال إشراف وزير المالية على زيارة المديرية العامة للجمارك لمعاينة النظام المعلوماتي الجديد ومدى تقدّم المخطط الاستراتيجي للجمارك الممتد إلى 2024، أن حصيلة التحصيل الجمركي السنة الماضية فاقت 1100 مليار دينار، للحقوق والرسوم الجمركية، في حين أن حصيلة عمليات مكافحة التهريب أدت لحجز أكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج، و4.8 مليون وحدة أقراص مهلوسة و520 طن من المواد الغذائية المدعّمة.

كما ذكّر المتحدّث بإنجازات الجمارك، والتي اعتمدت السنة الفارطة عضويتها ضمن لجنة التدقيق في المنظمة العالمية للجمارك وتمت الاستعانة بإطارات مركزية من الجمارك كخبراء دوليين مكونين والتحاق إطار جمركي بالمنظمة العالمية.

وأضاف خالدي: “المهام المحورية المسندة لنا جعلت منا ركيزة تعوّل عليها الدولة، كما يُعتبر الجمارك جهازا فعالا في تجسيد هذه السياسة، حيث نسهر جاهدين على التنفيذ الفعال للسياسة الاقتصادية للدولة”، مذكّرا بأن المخطط الاستراتيجي للجمارك الممتد بين سنتي 2022 و2024 تنبثق محاوره عن السياسة العامة للحكومة، وهي ورقة طريق يسير بها الجهاز من المصالح المركزية إلى الخارجية والوحدات العملياتية.

أما بخصوص النظام المعلوماتي الجديد والذي يتضمّن قاعدة بيانات تتماشى مع مشروع الرقمنة فقد بات جاهزا، حسب ذات المُتحدّث.