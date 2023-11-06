تحضيرات حثيثة لتشغيل مصنع “فيات” بوهران

لقاء بين الوالي وممثلين عن مجموعة "ستيلانتيس"

عقد والي وهران سعيد سعيود، مساء الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلين عن مجموعة ستيلانتيس العالمية التي تنتمي إليها علامة “فيات”، وكذا إطارات من وزارة الصناعة، وأعضاء الجهاز التنفيذي في وهران، بمعية مسؤولي بلدية طفراوي، لمناقشة أهم المراحل المتبقية من أشغال التهيئة بالمنطقة الصناعية بطفراوي وتقدّم أشغال مصنع فيات، لأهمية الملف وجدواه الاقتصادية، ضمن مساعي الدولة لإنتاج أول سيارة أواخر ديسمبر 2023.

وحسب بيان لولاية وهران، تابع سعيود عرضا خاصا قدّمه مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، حول مدى تقدم أشغال التهيئة بالمنطقة الصناعية بطفراوي، بما فيها المنطقة التي تحتضن مصنع “فيات”، على مساحة 40 هكتارا، وأبرز العرض أن المنطقة الصناعية بأكملها المخصصة لإنجاح الاستثمارات الكبرى تعرف وتيرة متسارعة، إلى جانب الانتهاء من أشغال ربط المصنع بمختلف الشبكات (الماء، الغاز، الكهرباء، الألياف البصرية، الصرف الصحي..) والتي انتهت الأشغال بمعظمها، بينما يُنتظر إتمام أشغال تأهيل الطرقات المؤدية إلى هذه المنصة الصناعية الكبرى على مساحة 576 هكتارا، في أواخر شهر نوفمبر.

وحسب المصدر ذاته، قدّم ممثل مجموعة “ستيلانتيس” نسبة تقدم الأشغال التي أحرزها المصنع قبل شهر تقريباً من دخوله دورة الإنتاج، مضيفا أنها تسير بخطى ثابتة وأن المصنع سيكون جاهزا لإطلاق أول سيارة مُصنعة “فيات” نهاية العام الجاري.

من جهته، كشف والي وهران أن أشغال إنجاز المصنع تسير بوتيرة جيدة، وأن هذا المصنع المتكامل للسيارات سيكون جاهزا في أواخر شهر ديسمبر القادم، تجسيدا للاتفاقية الثنائية المُبرَمة بين وزارة الصناعة ومجموعة “ستيلانتيس” التي تضم علامة “فيات”، بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج المركبات والسيارات السياحية والنفعية الخفيفة من علامة “فيات” في طفراوي بوهران قبل انقضاء عام 2023.

في سياق متصل بالموضوع، قدم والي وهران جُملة من التوصيات لكل المسؤولين المباشرين، من أجل مُضاعَفة الجهود والانتهاء من جميع الأشغال في آجالها المحددة ووُجُوب العمل بنظام التناوب 3×8.

كما اشار الوالي إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المشروع الاستراتيجي والهيكلي، الذي يحظى بدعم السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كونه يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد التي تقوم على خلق الثروة وتوفير اليد العاملة، كما أن هذا المصنع هو الأول المتكامل في الجزائر وسيكون قيمة مُضافة في قاطرة التنمية المحلية، كونه سيسهم في ميلاد قطب صناعي بامتياز في وهران، من شأنه احتضان أهم المشاريع الاستثمارية الأجنبية والمحلية في القريب العاجل.

ومعلوم أن وزير الصناعة علي عون كان حَدَّد موعدا لخروج أول سيارة مصنّعة في الجزائر، من علامة “فيات” الإيطالية بنهاية شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن المصنع سيُسوّق سنوياً 90 ألف سيارة مجمّعة محلياً، وسيكون التصنيع على 3 موديلات في المرحلة الأولى إلى غاية 2026، وبعدها سيُصنّع نوع آخر من أجل توسيع قدرات الإنتاج.