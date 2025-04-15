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اقتصاد

تحضيرات لتصدير 2000 طن من الرخام إلى هذا البلد الأوروبي

الشروق أونلاين
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تحضيرات لتصدير 2000 طن من الرخام إلى هذا البلد الأوروبي

 كشف، صحراوي أحمد، مدير وحدة كريشتل للرخام التابعة للمؤسسة الوطنية للحصى، عن تحضيرات تجريها المؤسسة العمومية لتصدير 2000 طن من الرخام إلى إسبانيا خلال السنة الجارية.

وبمناسبة زيارة أجرتها كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم، كريمة طافر، مساء الاثنين بوهران، أكد مدير وحدة كريشتل، على قيام الشركة في وقت سابق بتنفيذ عمليتي تصدير من مادة الرخام الأحمر إلى الصين واسبانيا بمجموع 200 طن.

كما أبرز المتحدّث الطاقة الإنتاجية التي تتميّز بها هذه الوحدة، التي تضم ثلاث محاجر لإنتاج الرخام الأحمر والأصفر والوردي, والمقدّرة بـ 2500 متر مكعب سنويا، مضيفا بأن مخزونها الاجمالي يبلغ 4 ملايين متر مكعب، وتتربع على مساحة قدرها 157 هكتار تبلغ.

من جهتها، قالت، كريمة طافر، إن زيارتها التفقدية الى الولاية تندرج ضمن الخطة التي وضعت لتطوير قطاع المناجم، مشيرة الى أنه “قطاع استراتيجي من شأنه أن يساهم بصفة فعالة في النمو والتنوع الاقتصادي”.

وأضافت أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يولي أهمية كبيرة لهذا القطاع من أجل رفع الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد.

وخلال ذات الزيارة، عاينت كاتبة الدولة الأرضية التابعة لمجمع “طوسيالي”، والتي ستوجه لتخزين الحديد القادم من منجم غارا جبيلات بتندوف.

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